Area Sanremo Tour approda a Genova, presso il Porto Antico in Piazza delle Feste il prossimo 31 luglio in una tappa ricca di sorprese, grazie al Comune di Genova, Assessorato alla Cultura, Enel, Porto Antico e Si Invernizzi.

Area Sanremo Tour è il concorso che permette di accedere ad Area Sanremo per tentare di ambire alla categoria giovani del Festival di Sanremo, per tutti i cantanti in età compresa tra i 16 ed i 36 anni (come da regolamento). La giuria che selezionerà i giovani talenti, sarà formata da personaggi del mondo della musica e del giornalismo come Renato Tortarolo critico per Il Secolo XIX, Lucia Marchiò di Repubblica, Marco Mori di Riserva Sonora e i vocal coach Gino Pecoraro e Francesca Ficara.

A presentare la serata la giornalista e organizzatrice di eventi Hira Grossi e la Presidente di Controtempo Elena Foti. Ad occuparsi delle selezioni di Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta è l’Associazione Culturale, novarese, Controtempo formata da Elena Foti, Simona De Melas, Erika

Nieddu e Giuseppina Rodà. Ad intrattenere il pubblico anche la giovane artista, reduce dal Festival di Sanremo 2018 e una delle vincitrici di Area Sanremo Alice Caioli, la ballerina Claudia Paglialunga e la maschotte di Controtempo, il giovane cantante “Momo”.

L’ingresso è gratuito. Il talent, come lo scorso anno, farà le selezioni in tantissime zone d’Italia, dopo l’edizione di successo dello scorso anno con:

– 104 tappe di Area Sanremo Tour tra Selezioni, Finali Regionali e Festival associati

svoltesi in tutta Italia;

– 2.890 iscritti, dei quali 1.720 decretati idonei;

– quasi 800 i giovani che sono arrivati a Sanremo per le semifinali e Finali di Area

Sanremo.

Le selezioni di “Area Sanremo Tour 2018” si svolgeranno in due fasi distinte:

- Selezioni della Fase Eliminatoria,

- Selezioni della Fase Regionale/Interregionale”.

Per accedere alle tappe di Preselezione (Eliminatorie), assolutamente gratuite per tutti gli artisti in età compresa fra i 16 ed i 36 anni, rispettivamente già compiuti e non ancora compiuti alla data del 31/01/2019 (in caso di duo o gruppo il limite di età è riferito a tutti i componenti), basta iscriversi su www.areasanremotour.it

I candidati che non dovessero superare una tappa nella Selezioni della Fase Eliminatoria, potranno ripresentarsi, ove possibile e salvo esaurimento delle disponibilità di date, in una tappa successiva, interpretando un brano diverso. Area Sanremo Tour è affidata ad Anteros Produzioni, dalla Fondazione Orchestra Sinfonica. Tra i media partner ci sarà Radio Italia.