Imperia. Si è svolto ieri, sabato 7 luglio, presso la nuova sede dell’associazione “Il campo delle fragole”, il congresso provinciale di Arci Imperia. Di fronte a una sala gremita (presenti numerose realtà del terzo settore), l’associazione ha rinnovato i propri organi

rappresentativi e anticipato quelle che saranno le tematiche che il nuovo direttivo dovrà affrontare nel prossimo quadriennio.

In un contesto locale e nazionale, in cui i valori di inclusione e solidarietà sono messi in discussione e sembrano aver lasciato il posto a egoismi e individualismi, il ruolo dell’Arci provinciale sarà quello di provare a porre un freno a tali derive, con la presenza sul territorio dei propri circoli, lavorando come di consueto con passione e impegno.