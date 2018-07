Apricale. “Ad Apricale io, Gian Mario Anfosso, l’altro ieri girando alla ricerca di grotte ho trovato una piccola fessura dove infilando la testa ho notato una specie di corridoio e essendo da solo non sono entrato, ma oggi insieme al mio amico di avventure, Giuliano Merenda, abbiamo provato ad esplorarlo.

Alla fine della perlustrazione ho dedotto che sia una vecchia incanalazione per l’acqua utilizzata per gli antichi 4 frantoi risalenti a fine secondo conflitto mondiale. Siamo entrati una 40ina di metri, ma poi ci siamo dovuti fermare in quanto il passaggio era ostruito da enormi massi crollati sicuramente nel tempo.

L’entrata iniziale era molto ridotta, ma poi si apre come nelle foto a un altezza di 80cm per 50 di larghezza tutto costruito con muri a secco. Sarebbe molto interessante poter pubblicare questo ritrovamento in quanto gli antichi frantoi delle nostre zone (ormai in rovina) hanno avuto una storia plurisecolare e tutti dovremmo poter conoscere le loro storie“.