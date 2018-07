Sanremo. Nel centro storico della città dei fiori torna la manifestazione musicale più radicata nel Ponente che giunge alla diciannovesima edizione. Stiamo parlando di Rock in the Casbah che si svolgerà nel cuore della stagione estiva a partire dal 25 luglio nella location di Piazza San Costanzo.

La rassegna si rivolge ad un pubblico cittadino e turistico, nella sua duplice veste di proposta di intrattenimento dal grande seguito, nonché di evento promotore di un prezioso sguardo verso il sociale e di rivalutazione del centro storico, con il contributo del Comune di Sanremo – Assessorato al turismo e alle manifestazioni e l’organizzazione di Associazione Fare musica.

Il calendario della manifestazione si sviluppa in quasi due settimane di eventi, collocate nel cuore della stagione estiva, a cavallo tra il mese di luglio e quello di agosto. La programmazione si apre con Bravo jazz: da mercoledì 25 a sabato 28 luglio dà spazio ad una serie di importanti realtà che uniscono la prospettiva jazzistica alle influenze della world music e del pop più attuali, in un equilibrio tra tradizione e presente in grado di non deludere gli appassionati del genere e, nel frattempo, di appassionare nuove fasce di pubblico.

La rassegna prosegue mercoledì 1 agosto per poi concludersi sabato 4 agosto con i quattro appuntamenti di Rock in the Casbah dedicata alla musica rock in tutte le sue declinazioni.

Le serate avranno inizio alle 21.30 e l’ingresso sarà libero, durante le serate ci saranno vari ospiti come: i Sesor, i Calicagan la OBV crew sound system. La serata di sabato si conclude con ‘’I pinguini tattici nucleari’’ in un concerto-spettacolo con e per il pubblico che senza dubbio saprà lasciare il segno, tra musica e divertimento.