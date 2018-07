Appunti Sonori, Vitaliano Gallo e Cristina Noris si esibiscono ad Arma di Taggia

Taggia. Questa sera, il 24 luglio, alle 21, si terrà il quarto concerto di Appunti Sonori presso lo stabilimento balneare Germana in via Lungomare 1 ad Arma di Taggia.

Questo nuovo appuntamento è un vero e proprio aperitivo concerto che vede protagonisti il maestro Vitaliano Gallo e al clarinetto la maestra Cristina Noris con u programma classico – operistico con musiche di Beethoven, Mozart, Rossini e Verdi.

Il Centro culturale tabiese, organizzatore dell’iniziativa, ha sempre avuto come obiettivo principale quello di sostenere la promozione del territorio e le attività commerciali del territorio che vogliono aderire gratuitamente all’iniziativa. Dalle 20 alle 21 dunque un momento di incontro con gli artisti grazie ad un apericena (solo su prenotazione fino alle 12 di domani allo 3474343666) organizzato dallo stesso stabilimento Germana, o servizio bar e cocktails (servizio a pagamento a cura dello stabilimento). Alle 21 concerto ad ingresso totalmente gratuito.

Dopo diversi anni durante i quali la musica classica in spiaggia è stata soprattutto una scommessa ora diventa una certezza che anche negli appuntamenti 2018 ha visto ottima affluenza di pubblico vista la bellezza e la qualità degli stabilimenti balneari che partecipano.

M° Cristina Noris svolge regolarmente attività didattica presso la scuola di musica O. Respighi di Sanremo e la G. Pergolesi di Vallecrosia. Ha studiato Clarinetto piccolo ad Asti co il M° Massimo Ferraris e si perfeziona presso la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo con il M° Romeo Tudorache, in seguito alla Accademia Internazionale Superiore di Musica “L. Perosi” di Biella con il m° Thomas Friedli.

Svolge intena attività concertistica in Italia, Francia e in tutta Europa sia come solista che in formazioni cameristiche oltre che in orchestra. Fa parte della Orchestra del Principato di Seborga e della Orchestra Sinfonica di Sanremo.

M° Vitaliano Gallo si diploma in Fagotto nel 1983 presso il Conservatorio G. Verdi di Milano sotto la guida del M°

Lino Brandolini. Dal 1980 ad oggi ha un’intensa attività solistica,cameristica ed orchestrale. Si è esibito nei principali Concerti per fagotto con le seguenti Orchestre: Orchestra Sinfonica della RAI di Milano, l’Orchestra dei “Pomeriggi Musicali” di Milano, Orchestra dell’Angelicum di Milano, l’Orchestra dell’Opera Giocosa di Trieste e l’ Orchestra Shinsei Philarmonic di Tokyo presso il prestigioso Teatro Ueno Bunka Kaikan di Tokyo in Giappone.

Ha fondato nel 1998 l’Orchestra da Camera Principato di Seborga” della quale ne è direttore artistico; Dal 1996 al 2000 ha ricoperto l’incarico di Addetto Culturale contemporaneamente presso i Consolati di Nizza ed il Principato di

Monaco dove sempre per quest’ultimo si è occupato di organizzare i concerti per le chiese della Diocesi.

Questi incarichi gli hanno permesso di poter espandere le sue attività come solista a New York sotto il Patrocinio di diversi organismi culturali quali l’Istituto Italiano di Cultura, la Camera di Commercio Italiana, la N.Y. University, Dante Alighieri in N.Y., dal 1996 ad oggi si è esibito in numerosissimi concerti per queste associazioni in formazione di duo fagotto e pianoforte, l’11 settembre 2002 si è esibito presso il Teatro delle Nazioni Unite ONU “Dag Hammarskjold Theater” eseguendo in 1a assoluta la sua composizione per fagotto solo “scomposizione”. Sempre in duo si è anche esibito diverse volte in Giappone a Tokyo e Atami sotto il Patrocinio dell’Istituto Italiano di

Cultura in Giappone.