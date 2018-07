Anche la Valle del San Lorenzo questa estate aderisce alla campagna #orgoglioliguria

Con una grande festa sul mare è stata inaugurata anche in Valle del San Lorenzo la campagna #orgoglioliguria promossa quest’anno da Regione Liguria.

Ma in questo caso c’è qualcosa in più… non un singolo comune ma un’intera Valle si presenta al turista mostrando le sue eccellenze attraverso percorsi culturali, curiosità e attività per bambini e famiglie. I tracciati colorati uniscono cinque comuni (San Lorenzo al Mare, Cipressa, Civezza, Costarainera, Pietrabruna) e tre borghi (Lingueglietta, Boscomare, Torre Paponi) tutti da scoprire e che verranno animati da eventi e manifestazioni per tutto il periodo estivo.

“L’idea di aderire alla campagna Regionale come Valle del San Lorenzo e non come singoli Comuni è una scelta che evidenzia l’importanza di promuovere il territorio nella sua interezza, portando avanti le politiche di condivisione ormai avviate da diversi anni“, spiega il sindaco di Costarainera Antonello Gandolfo, referente delle iniziative turistiche per i Comuni della Valle, “abbiamo iniziato studiando una strategia turistica condivisa, abbiamo realizzato un percorso che grazie a circa 20 pannelli informatilvi/illustrativi accompagnano il turista dalla pista ciclabile fino alle zone del più profondo entroterra, abbiamo georeferito una rete di svariate decine dichilometri di sentieri per amanti del trekking e della Mountain Bike e abbiamo realizzato un sito internet turistico di Valle, che a breve verrà implementato anche con contenuti legati ad altre tematiche utili a cittadini e turisti, e adesso vi presentiamo tutto questo in una veste “colorata“.

“E’ stato un piacere partecipare a questo progetto”, conferma il sindaco di Cipressa Filippo Guasco insieme all’assessore Cristina Pavesi, “lo trovo un ottimo invito al nostro turismo e a scoprire, tra gli altri, anche uno dei Borghi più Belli d’Italia. E’ simpatica la modalità adottata per facilitare, incuriosire le persone a visitare i nostri borghi, che oggi quasi interamente recuperati, sono perle della nostra Liguria”.

“La collaborazione tra le amministrazioni della Valle è stata ed è fondamentale per riuscire a centrare obiettivi che altrimenti si rischia di non avere le forze, da soli, di raggiungere” sottolinea Marina Avegno, vicesindaco del Comune di San Lorenzo al Mare, anche quest’anno Bandiera Blu, che ha dato l’avvio alla campagna #orgogliovalledelsanlorenzo con un evento di lancio che ha richiamato cittadini e turisti per una serata ricca di divertimento e allegria a due passi dal mare.

“Come amministrazione abbiamo coordinato la realizzazione del calendario eventi della Valle del San Lorenzo, un pratico depliant, scaricabile anche dal sito www.turismovallesanlorenzo.com, che aiuterà il turista a scoprire giorno per giorno cosa offre il nostro territorio. Inoltre per tutto il periodo estivo, grazie al supporto del CIV Il Giardino di Magdala, è stato approntato un punto di informazioni turistiche presso il foyer del Teatro dell’ Albero in cui alcuni studenti dell’Istituto alberghiero di Taggia saranno a disposizione per dare informazioni a coloro che vorranno visitare la nostra Valle”.

I Sindaci dei Comuni della Valle del San Lorenzo ringraziano gli uffici, gli Amministratori, tutte le associazioni e i volontari impegnati nella valorizzazione del territorio e nella campagna promozionale #orgogliovalledelsanlorenzo ed in particolare: il “Civ-Il Giardino di Magdala”, l’Associazione “Cipressa a Colori”, l’Associazione “Amici dei Piani”, l’Associazione “Quelli del Geco” , l’Associazione “Lingueglietta1434″, l’Associazione “Volontari Boscomare”, la “Pro Loco” di Pietrabruna, l’Associazione “Amici di Civezza” e la Famiglia Papone. Gli itinerari e informazioni di dettaglio sulla campagna #orgogliovalledelsanlorenzo sono scaricabili dal sito www.turismovallesanlorenzo.com.