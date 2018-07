Amichevole di lusso questa sera a Nizza tra Inter e Chelsea. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20 all’Allianz Riviera dove si prevede un buon afflusso di tifosi soprattutto nerazzurri tra i tanti turisti che affollano le località balneari della Costa Azzurra. Il problema resta quello del traffico dato che sia in entrata da ovest che da est e quindi dall’Italia verso Nizza sono previste lunghe code in particolare dalla barriera di Ventimiglia.

I prezzi fissati per la partita vanno da 21 a 60 euro con sconto di 4 euro proposto in caso di acquisto di pacchetti da 4 ticket. Il confronto, inserito nell’International Champions Cup, resta molto attraente anche se all’appuntamento mancheranno molti dei protagonisti del Mondiale in Russia. Una delle sfide più attese è proprio quella che vedrà di fronte i due tecnici, i toscani Maurizio Sarri e Luciano Spalletti.

L’Inter potrebbe giocare con una formazione non troppo lontana da quella titolare dato che non ha visto molti suoi tesserati impegnati nel Mondiale. L’ipotesi è quella del 4-5-1 con Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, D’Albert; Candreva, Gagliardini, Martinez, Asamoah, Emmers; Icardi. Nel Chelsea dovrebbe giocare il neo acquisto Jorginho oltre a Morata che resta un obiettivo del Milan.