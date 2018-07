All’osservatorio di Perinaldo, tutto esaurito per la “Luna Rossa”

Perinaldo. Tutto esaurito all’osservatorio Cassini di Perinaldo in attesa della “Luna Rossa”: l’eclissi totale del satellite terrestre che si preannuncia tra le più affascinanti del secolo.

All’osservatorio dedicato all’astronomo che scoprì gli anelli di Saturno, Gian Domenico Cassini, sono giunte tantissime richieste a fronte dei 150 posti disponibili, esauriti da tempo.

“Abbiamo avuto oltre trecento richieste di prenotazione”, ha spiegato Lorenzo Sicignano, uno dei responsabili dell’osservatorio.

La fase di totalità dell’eclissi di Luna sarà la più lunga tra tutte quelle che si verificheranno in questo secolo, durando un’ora e 43 minuti. “La Luna sorgerà pochi minuti prima delle 21, già in fase di attraversamento del cono d’ombra, ma per osservarla al meglio dovremmo attendere che si alzi notevolmente dall’orizzonte”, ha spiegato l’esperto. La fase di totalità è attesa tra le 21.30 e le 23.13, mentre il massimo dell’eclissi, ovvero il maggiore oscuramento della Luna, è previsto alle 22.22.

Durante la serata, all’osservatorio Cassini sarà possibile osservare anche Marte, Giove, Saturno e alcune stelle doppie.