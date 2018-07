Alla Dianese & Golfo arriva un nuovo allenatore: Franco Paleari

Diano Marina. Il sogno della Dianese & Golfo sta diventando realtà. Sono infatti in corso i lavori per la posa del tappeto in sintetico che saranno ultimati entro l’inizio della nuova stagione calcistica.

La società potrà così disporre oltre del nuovo campo in sintetico anche di un campo in erba, un campo in sintetico a sette, di un campo in sintetico a cinque e di una palestra. Altra importantissima novità è l’arrivo del mister Paleari Franco (patentino UEFA A) con un curriculum di tutto rispetto; ha infatti allenato dodici anni in serie A, undici anni in seri B e due anni in seri C.

Mister Paleari va ad incrementare una rosa di mister di grande livello come ad esempio Pionetti Enrico reduce

dai mondiali di Russia supervisore dei portieri. Per il bene del settore giovanile la società ha infatti deciso di

anticipare le direttive della FIGC e scegliere esclusivamente mister patentati i cui nominativi saranno

pubblicati a breve.

Il nuovo organigramma del settore giovanile per la stagione 2018-2019 sarà composto da:

Direttore generale: Palladino Stefano

Responsabile settore giovanile: Zambruno Valerio

Responsabile area tecnica: Decesari Umberto

Responsabile strutture: Zambetti Alessandro

Responsabile segreteria: Giannatasio Luigi