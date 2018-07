Alice Ramella, portacolori della Canottieri Santo Stefano al Mare, conquista il titolo italiano nel singolo Ragazzi

I Campionati Italiani Ragazzi, under 23 ed Esordienti vedono il Canottaggio ligure esultare per la conquista di tre titoli italiani e diverse medaglie. Festa grande per una nuova doppietta firmata Rowing Club Genovese, acuto tricolore per la Canottieri Santo Stefano al Mare.

Giacomo Costa e Leonardo Bava vincono la finale del doppio under 23, staccando sensibilmente Esperia e RYC Savoia. Il Rowing Club Genovese festeggia così un nuovo titolo italiano nella gara Bozzano e Rocchi (argento ai Tricolori Junior) sono quarti. Il bis arriva con il 4 di coppia PL: Keyes, Squadrone, Nizzi e Rebuffo stravincono con distacchi pesanti a Peloro e CUS Pavia. Bava e Costa, assieme a Brusato e Casaccia, sono quarti (come la singolista esordiente Marta Cavolata) nel 4 senza Under 23, Danovaro e Gaione quinte nel 2 senza Ragazzi

Alice Ramella corona una stagione nazionale fantastica con la conquista del titolo italiano nel singolo Ragazzi. La portacolori della Canottieri Santo Stefano al Mare, in azzurro alla prossima Coupe de la Jeunesse, batte nettamente le avversarie di Pullino e Flora Cremona.

L’Elpis Genova sale sul podio con il 2 con Bergamo-Badagliacca (tim. Scionico) e la singolista Under 23 Silvia Tripi, entrambi terzi. Badagliacca e Bergamo sono quinti nel 2 senza, un gradino sotto Maspero e Cerruti (quarti nel doppio Ragazzi).

La Sportiva Murcarolo piazza in finale il doppio Under 23 (quinti Bonamoneta e Gaione), il 4 di coppia Ragazzi (sesti Melegari, Sitia, Licatalosi, Di Re) e Corinna Bennio, ottava nel singolo Under 23 PL.

La Velocior Spezia vede il 4 senza PL (Federici, Pennucci, Marcellini, Marcellini) e il singolista esordiente Andrea Porta sfiorare il podio e colleziona il quinto posto del 2 senza Ragazzi (Menchelli, Raimondi), dell’otto Ragazzi, il settimo posto del 2 senza Under 23 PL (Pennucci, Federici).