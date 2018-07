Santo Stefano al Mare. Si sono svolti domenica scorsa a Corgeno, in provincia di Varese, i Campionati Italiani di

canottaggio della categoria Ragazzi. Fantastica prestazione per Alice Ramella della Canottieri S. Stefano al Mare, che ha conquistato il titolo italiano nella categoria del singolo femminile.

Alice si era presentata sul lago di Comabbio con i favori del pronostico, dopo i bellissimi risultati ottenuti nel corso della stagione e soprattutto dopo il brillante 5° posto ottenuto gareggiando nella categoria superiore al Campionato Italiano Junior di 15 giorni fa a Varese.

Nel corso della due giorni di gare di Corgeno non ha mai dato speranze alle avversarie, vincendo sia la batteria sia la semifinale con il miglior tempo e coronando quindi questo bellissimo periodo di forma con la vittoria del titolo nazionale domenica mattina. Con questa vittoria Alice si conferma la migliore singolista italiana di categoria sulla distanza olimpica dei 2000 metri, dopo avere già conquistato lo scorso dicembre anche il titolo di fondo sulla distanza dei sei chilometri.

Ma la stagione per Alice non è ancora finita; l’attende la dura preparazione, sempre seguita da papà coach Andrea, in vista delle gare di fine mese, quando affronterà avversarie ancora più forti provenienti da tutta Europa nella Coupe della Jeunesse, a Cork, in Irlanda.

Per la Canottieri S. Stefano da ricordare anche i piazzamenti per Bianca Brunengo nel singolo ragazzi femminile e del doppio ragazzi di Paolo Donzella e Pietro Campeggio. Il nuovo alloro va ad arricchire il palmares societario e si presenta di buon auspicio per la trasferta che vedrà impegnati i più piccoli nel Festival dei Giovani già il prossimo fine settimana, sempre a Varese, per chiudere la stagione prima della pausa estiva.