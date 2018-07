Su R24 Radio in anteprima la presentazione dei beach party “Tramonto al Riviera”

Sanremo. Ospite ai microfoni di R24 Radio, intervistato dalla presentatrice Stefania Russo, Alessio Celona di Free Smile.

L’occasione è la presentazione del beach party “Tramonto al Riviera” all’Hotel Riviera dei Fiori a San Lorenzo al Mare, un evento fatto di “tanta musica e tanta divertimento“, annuncia Alessio. “Lo scorso anno è andato benissimo e per questo motivo l’8 luglio ripartiamo con una festa in spiaggia stile Formentera“, dichiara l’organizzatore.

L’inizio è fissato alle 20 con una musica lounge e chill house, dalle 21,30/ 22 avrà il via la festa vera e propia con la musica dance: “Sarà un vero e proprio delirio con le persone in spiaggia che ballano“. Ad animare la serata saranno i dj Luca Lyj Longofilo e Dj Tex. L’appuntamento in spiaggia, al chiaro di luna, si ripeterà tutte le domeniche.

Dopo 7 anni, l’estate 2018 ha visto anche un graditissimo ritorno: quello della discoteca Capanne Africane. “L’apertura è andata benissimo, è stata una serata stupenda e perfetta, cosa non facile in questo lavoro. Le presenze sono state circa 700/800, insomma una grande festa, un bell’aperitivo in cui tutto ha funzionato bene. Abbiamo chiuso alle 2,20, valeva la pena sforare di 20 minuti. Replicheremo ogni venerdì notte fino a settembre”.