Imperia. Alessandro Trucco, portiere classe ’91, torna a vestire la maglia dell’Imperia dopo due stagione in serie D con l’Argentina Arma.

Estremo difensore cresciuto tra le fila nero azzurre si è trasferito ad Arma di Taggia, sponda Argentina Arma, dal 2016 al 2018 dove ha maturato un’ottima esperienza disputando diverse partite da titolare.

“Sono molto contento e orgoglioso di tornare a far parte della famiglia nerazzurra – commenta Trucco - darò tutto me stesso per la maglia e per realizzare gli obiettivi che ci siamo prefissati. Voglio ringraziare la società per avermi dato questa possibilità che sicuramente sfrutterò al meglio per il bene dell’Imperia e dei propri tifosi”.