Albero caduto in via Roma: le disposizioni del comune di Sanremo

Sanremo. A seguito alla caduta di uno dei due grandi alberi di Ficus presenti nel giardino dell’Hotel Eletto su via Roma all’altezza del civico 35, il Comune ordina per la salvaguardia e la tutela della pubblica incolumità le seguenti disposizioni:

– divieto di transito sul marciapiede nell’area, opportunamente delimitata, sottostante al balcone dell’edificio ubicato in via Roma 14, fino alla messa in sicurezza, certificata da tecnico abilitato, i pedoni utilizzeranno il marciapiede lato monte di via Roma;

– divieto di accesso pedonale e veicolare al giardino dell’Hotel Eletto, ubicato in via Roma 35, con esclusione del personale autorizzato ad effettuare i lavori sugli alberi e la rimozione dei rami presenti a terra, fino al completamento dei lavori attestata da tecnico abilitato.