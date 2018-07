Albero caduto in via Roma a Sanremo, revocato il divieto di transito ai pedoni e di accesso all’hotel Eletto

Sanremo. E’ stato revocato il divieto di transito sul marciapiede nell’area, opportunamente delimitata, sottostante al balcone dell’edificio ubicato in via Roma 14, dove nei giorni scorsi era caduto il ramo del ficus che ha devastato l’area e il divieto di accesso pedonale e veicolare al giardino dell’Hotel Eletto, ubicato in via Roma 35, con esclusione del personale autorizzato ad effettuare i lavori sugli alberi e la rimozione dei rami presenti a terra, fino al completamento dei lavori attestata da tecnico abilitato.

La decisione è stata presa dopo la relazione tecnica dell’arch. Carlo Tasco del 13 luglio, inviata al Comando Polizia Municipale di Sanremo dal rappresentante della proprietà del fabbricato di via Roma 14 e la comunicazione ad essa relativa del geol. Fulvio Franco del Comune di Sanremo, secondo cui gli interventi di messa in sicurezza attuati dalla Proprietà (protezione dell’accesso al fabbricato civ.14 e del sottostante marciapiede comunale dall’eventuale caduta di calcinacci dal balcone, con la predisposizione di protezione con ponteggio e reti) sono idonei e sufficienti ad eliminare il pericolo per la pubblica incolumità.

Inoltre dopo aver sentito per le vie brevi il dott. Roberto Garzoglio, agronomo che ha coordinato le operazioni di messa in sicurezza dei due alberi Ficus presenti nel giardino dell’Hotel Eletto, il quale ha riferito che sono stati completati i lavori sugli alberi, è stato deciso che non sono più necessarie le misure di protezione civile previste dall’ordinanza n. 70 del 13 luglio.