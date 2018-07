Sanremo. Dopo 48 ore di duro lavoro, via Roma torna percorribile al traffico veicolare. Era l’11 luglio quando la via principale della città era stata invasa dal crollo di un ramo di ficus, fortunatamente senza causare feriti, ma creando non pochi disagi ad automobilisti e motociclisti, costretti a percorrere vie alternative.

Ad uscire danneggiato da questo spaventoso impatto è stato principalmente il manto stradale, reso non percorribile a causa della resina fuoriuscita dall’albero privo di vita. Per questo motivo da questa mattina alcuni operai sono al lavoro per ripristinare il manto stradale, rimuovendo il vecchio asfalto danneggiato che verrà sostituito con un nuovo alle prime luci dell’alba della giornata di domani.

Per questo motivo il 14 luglio la circolazione stradale in via Roma sarà disciplinata con senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico (nei tratti debitamente segnalati) a partire dalle 6 e, presumibilmente, sino alle 9. I mezzi provenienti da Ventimiglia transiteranno in via Nino Bixio mentre in senso opposto sarà possibile percorrere via Roma.

Questo permetterà alla ditta Masala di effettuare i lavori di asfaltatura a seguito della scarifica di un tratto di strada sporca di resina dopo la caduta dell’albero di mercoledì

Ancora poche ore e tutto tornerà alla normalità, dopo tre giorni caotici ed impegnativi per l’intera città.