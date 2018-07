Al via le serate enogastronomiche di Seborga: ecco il calendario estivo

Seborga. Sabato 7 luglio iniziano le serate enogastronomiche e danzanti organizzate dalla Pro Seborga, che si svolgeranno tutti i giovedì e sabato sera nei mesi di luglio e agosto e si concluderanno sabato 1 settembre dalle 20 alle 00.30. Ogni serata si svolgerà sulla grande piazza nuova dove si potranno gustare i piatti tipici seborghini e danzare in compagnia dell’ orchestra. Come ogni anno inoltre non mancherà per i più piccoli la baby dance.

In allegato il calendario eventi