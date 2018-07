Costarainera. L’Associazione Culturale Imperia Musicale presenta, in collaborazione con il Comune di Costarainera, Valle del San Lorenzo, Associazione Culturale Quelli del Geco e Associazione Amici dei Piani, la serata di musica d’autore Note d’Estate.



Sul palco della suggestiva piazza Vittorio Emanuele di Costarainera nella serata di venerdì 6 luglio, dalle 21, si alterneranno tre artisti di rilievo del panorama musicale ligure: Emanuele Dabbono, già ospite della scorsa edizione dell’ Imperia Unplugged Festival, punta di diamante fra gli autori italiani, al lavoro negli ultimi anni per e con Tiziano Ferro, doppio disco di platino per Incanto ed in testa alle classifiche con Il Conforto, dove Ferro duetta con Carmen Consoli; Chiara Ragnini, cantautrice genovese in tour per presentare il suo ultimo album La Differenza, vincitrice del Premio Donida nel 2011, del Premio Lunezia Nuove Proposte autori di testo nel 2014 e del Premio InediTO Colline di Torino nel 2014; il giovane songwriter savonese Healness, al secolo Daniele Valanzola, fresco vincitore di Arezzo Wave Liguria e in promozione del suo primo EP intitolato Run After The Moon.

Tre artisti eterogenei dalla grande forza espressiva, per una serata di ottima musica.

Ingresso libero

EMANUELE DABBONO

Cantautore, compositore e polistrumentista, Dabbono è uno degli autori di punta della musica italiana. Svelatosi al grande pubblico grazie all’approdo in finale alla prima edizione di X-Factor, ha scritto circa 1500 canzoni e pubblicato due libri e cinque album.

Attualmente è impegnato come autore per Tiziano Ferro, di cui ha firmato grandi successi, divenuti disco d’oro e di platino, come Incanto, Lento/Veloce, Il Conforto. E’ in tour per promuovere il suo nuovo album Totem.

CHIARA RAGNINI

Chiara Ragnini è una delle punte di diamante del cantautorato ligure: fresca ed elegante nel suo pop d’autore, è stata recentemente selezionata fra i magnifici 41 artisti del premio L’Artista che non c’era e ha alle spalle numerosi riconoscimenti (Premio Lunezia Autori di Testo, Premio Donida, Premio InediTO Colline di Torino) e partecipazioni a rassegne ed eventi di rilievo (Il Tenco Ascolta, Roxy Bar di Red Ronnie, Genova per Voi, Mezzogiorno in Famiglia su RAI DUE).

HEALNESS

Dopo aver debuttato come solista nella scena emergente nel 2015 e aver ottenuto una serie di riconoscimenti e soddisfazioni (tra le quali spicca l’opening act ad Omar Pedrini in occasione dell’evento “Briciole di Rock” svolto a dicembre 2017) proponendo le proprie canzoni nella sua regione, il cantautore savonese Healness (alias Daniele Valanzola) debutta con il suo primo EP, il prodotto di un mix di generi vicino all’alternative, l’indie rock, il funk, il blues e il pop rock; si tratta di un lavoro completamente inedito, nato dalla collaborazione del giovane artista (19 anni) e il noto bassista e produttore Andrea Bottaro. A precedere la pubblicazione dell’intero lavoro in studio (previsto per marzo), a partire dal 25 febbraio 2018 sarà disponibile il primo singolo, “March’s Flowers”, su tutte le piattaforme digitali, insieme al relativo videoclip, realizzato dalla giovane regista Margherita Ferrari.