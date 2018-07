Sanremo. Sono ripresi nel mese di maggio i corsi di vela svolti dalla Lega Navale di Sanremo in collaborazione con la Polisportiva IntegrAbili in base alla specifica convenzione siglata dalle due associazioni.

Le lezioni si svolgeranno per tutto il periodo estivo con solo una breve pausa in agosto, proseguiranno in autunno fino a quando le condizioni meteo saranno favorevoli a tale attività. Ogni martedì e giovedì a partire dalle 17 gli istruttori federali della Lega Navale, con specifica formazione alla disabilità, sono a disposizione per le uscite in mare nella zona antistante il Porto Vecchio con due Hanse 303, imbarcazioni specificamente adattate alla disabilità, di norma usate come barche/scuola, e gommone di supporto.

Al progetto hanno per il momento aderito 12 ragazzi di Integrabili che avranno la possibilità di apprendere le procedure di conduzione e le principali manovre, anche in visione della partecipazione a qualche regata sul territorio.

“Questa esperienza è molto importante per i nostri ragazzi e siamo grati alla Lega Navale, da sempre sensibile al mondo della disabilità, che ogni anno rinnova il suo impegno offrendo questa opportunità ai nostri ragazzi. Ringraziamo il Presidente della Lega Navale Ulrico Martinelli, Claudio Stella e Gianlorenzo Bernini, che portano avanti il progetto e curano personalmente le uscite in mare” – afferma Alessandra Mamino, presidente della Polisportiva IntegrAbili.