Al Tennis Club Sanremo va in scena la fase conclusiva dei Campionati a squadre femminili “under 14”

Sanremo. C’è viva attesa per la disputa, sui campi del Tennis Club Sanremo, in corso Matuzia, della fase conclusiva dei Campionati a squadre femminili “under 14”: l’“European Cup 2018”.

Domani, giovedì 5 luglio, alle 18,30 è in programma la cerimonia di presentazione delle squadre partecipanti accompagnate dai rispettivi allenatori in rappresentanza del Belgio, Bulgaria, Rep. Ceca, Polonia, Russia, Serbia, Turchia, Ucraina.

Le partite verranno disputate venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 luglio con ingresso libero per il pubblico che saprà apprezzare il livello di gioco delle ragazze. Squadra detentrice del titolo è l’Ucraina, superò in finale, lo scorso anno a Sanremo, la Francia per 2 a 1. Premiata al 3° posto la Russia.

Per contatti e ulteriori ragguagli tel. (0184)661776. (E.Raneri).