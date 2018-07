Sanremo. Lunedì 22 luglio inizia il torneo di calcio organizzato da quattro giovani della Riviera: Stefano Alessi, Flavio Federico, Alex Arduin e Zeno Zanetti, tutti classe 1995-1996.

”È nato tutto come un torneo tra amici, per cercare di divertirsi in compagnia – raccontano a R24 Young i ragazzi, che hanno voluto organizzare il torneo anche per riprendere la tradizione che accompagnava da tempo i loro genitori –. Erano loro a organizzare le partite nel campetto di Verezzo. Noi non abbiamo potuto fare altro che portare avanti la tradizione, tradizione che nasce sempre dall’amore per il calcio e, ovviamente, per la compagnia”.

Il torneo che l’anno scorso contava solo sei squadre, quest’anno è riuscito a duplicarne il numero. “Inizialmente è nato proprio come una sorta di torneo delle compagnie, ogni ragazzo che ci ha contattati infatti, aveva già la propria squadra pronta alle spalle”

La loro idea è mossa soprattutto dal fatto che, nonostante esistano molti tornei di calcio tra Ventimiglia e Santo Stefano, spesso questi sono riservati a coloro che praticano questo sport quotidianamente e a livello agonistico: “e non per chi come noi ha intrapreso altre strade ed è abituato a condividere il pallone in momenti di ritrovo con gli amici. Lo scopo non è quello di guadagnarci qualcosa, anche perché – spiegano i ragazzi – non guadagniamo nulla, se non il semplice fatto di organizzare qualcosa di originale e divertente. Fare nuove conoscenze e riunire ragazzi con la passione per il calcio, a prescindere dal livello di competenza, è per noi la cosa più importante. Nonostante ciò, quest’anno siamo contenti che il livello generale si sia alzato.”

Le partite inizieranno lunedì 22 luglio e termineranno venerdì 3 agosto e si svolgeranno presso il nuovo campo in strada Solaro 49. “Purtroppo, per problemi di disponibilità quest’anno abbiamo dovuto rinunciare al campetto di Verezzo e siamo andati alla ricerca di un nuovo spazio in cui giocare”.

Le partite si svolgono in orario serale dalle 20 alle 23, accessibili gratuitamente al pubbico.

Venerdì 3 agosto si terrà la premiazione, la quale prevede l’assegnazione di diversi buoni da spendere per la squadra vincitrice. Invece, al miglior portiere, al miglior giocatore e al miglior capocannoniere spetteranno le rispettive coppe.

L’obiettivo di questi giovani è quello di riuscire a farsi sentire, a coinvolgere persone e soprattutto condividere il fine principale: divertirsi, insieme.