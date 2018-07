Al Rotary Club di Sanremo la visita del Governatore distrettuale Gianmichele Gancia

Sanremo. Si è svolta ieri sera presso la sede del circolo Golf di Sanremo la visita del Governatore Distrettuale Rotary Prof. Gianmichele Gancia. Il Distretto 2032 è l’area geografica che rappresenta tutti i Rotary Club della Liguria e del basso Piemonte.

La visita del Governatore è uno dei momenti più importanti e significativi per un Club Rotary nel corso dell’anno Rotariano. Il Governatore, accompagnato dal suo assistente dott. Angelo Schirru e dal Segretario Distrettuale dott. Alessandro De Lucchi, è stato accolto nel tardo pomeriggio dal presidente del Rotary Club Sanremo e dai membri delle commissioni di Club.

Durante la sua visita il Prof. Gancia ha illustrato ai presenti gli importanti progetti ed obiettivi del Rotary a livello distrettuale e internazionale. A seguito della visita il presidente Matteo De Villa racconta: “La visita del Governatore Distrettuale ha lasciato i soci del nostro Club molto soddisfatti e ancor più motivati nel portare avanti gli importanti progetti locali ed internazionali.

Troppo spesso l’azione del Rotary non è messa in evidenza e ben compresa al di fuori dell’associazione, sarà uno degli impegni futuri quello di far conoscere i progetti e le iniziative del Club a tutti. Il Rotary è la prima organizzazione mondiale di club impegnati nel servizio. Solo il nostro distretto conta 2480 Rotariani divisi in 41 Club.

Anche grazie al Rotary International è stato quasi completamente debellato il virus della Polio, tramite il progetto ‘’Polio Plus’’ , virus che nel 1988 contava 350.000 vittime in 125 paesi del mondo e che nello scorso anno ha colpito soltanto 28 individui (10 nel 2018).

Alla serata di Gala, allietata con il canto e la musica di Elisa e Gianluca Burzese, hanno partecipato numerosi ospiti e amici del Club in un clima di amicizia e cordialità che si è concluso intorno alle 23 con i saluti del Governatore ed i ringraziamenti del Presidente.