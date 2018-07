Al Duomo di Imperia, tutto è pronto per le “Serate organistiche leonardiane”

Imperia. Sulla scia del grande successo ottenuto nelle precedenti edizioni, che hanno registrato una grandissima affluenza di pubblico, torna da giovedì 12 luglio fino al 2 agosto nella splendida sede del Duomo di Imperia Porto Maurizio la prestigiosa stagione concertistica internazionale “Serate organistiche leonardiane”.

Il concerto di apertura della VIII edizione è stato affidato alla illustre organista e direttrice d’orchestra Elena Sartori. Nata a Ravenna, si è diplomata in pianoforte, organo, direzione di coro e direzione d’orchestra formandosi con Daniel Chorzempa presso la Musik Akademie di Basilea e la Hochschule Mozarteum di Salisburgo e con Helmut Rilling presso la Bach Akademie di Stoccarda. Si è inoltre laureata in Storia della Musica all’Università di Bologna discutendo una tesi sui moderni indirizzi interpretativi del Canto Gregoriano con relatore il Prof. Nino Albarosa, Maestro di Coro in produzioni dirette da Riccardo Muti e in collaborazione con i registi Graham Vick e Denis Krief.

Elena Sartori ha poi debuttato come direttore nel 2004, lavorando da allora per alcune delle più prestigiose Istituzioni musicali in Italia e nel mondo: tra le altre, Ravenna Festival, RAI Radio 3, MITO Settembremusica di Torino- Milano, Rassegna Toscanini di Parma, Rassegne Musicali della Facoltà di Musicologia delle Università di Kyoto, Hiroshima e Tokyo, L’Orfeo Città di Spoleto, Chapter Theatre di Cardiff, Journeés Europeénnes du Patrimoine Musicale di Lione, Festival de la Citè de Carcassonne , Festival Internazionale di Tallinn per citarne alcuni, riscuotendo unanimo consenso di pubblico e critica.Insegna Formazione Vocale e Repertorio Corale al Conservatorio “Claudio Monteverdi” di Bolzano, è inoltre docente ospite con interventi annuali di approfondimento sull’interpretazione dei repertori corali in lingua latina per l’ Università di Harrisburg (PA , Stati Uniti) e per il Dipartimento di Musica Applicata delle Università di Sydney e Brisbane (Australia).

Insomma tutto pronto per la stagione 2018 che, sotto la guida del direttore artistico Giorgio Revelli vuole essere come ogni anno una offerta culturale di grande rilievo per la città di Imperia e del turismo di cultura, ma anche come attività parrocchiale attenta alla tradizione musicale imperiese e come contributo d’iniziativa per i vari esercizi commerciali della zona.

L’edizione 2018, è stata resa possibile anche dall’appoggio del rev. parroco Don Lucio Fabbris. Prossimi appuntamenti: 19 Luglio Silvio Celeghin, 26 Luglio Laurent Fievet (Francia), 2 Agosto Diego Cannizzaro

sempre ad ingresso libero.