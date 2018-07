Ai Lido Idelmery di Arma di Taggia salgono sul palco i travolgenti Luke & the Lion

Taggia. Ci sono canzoni che arrivano da lontano, altre vicine alla nostra terra e poi la terza via, quella musica che pur essendoci vicina risente di influenze lontane in un mondo sempre piu’ unito che crea quel mix di suggestioni che tanto emozionano, ed è questo il caso dei Luke&the Lion che martedì 17 luglio si esibiranno ai Lido Idelmery di Arma di Taggia.

I Luke sono una band genovese di 7 elementi che portano con se il bello della musica street folk che risente fortemente del folk anglosassone, ma la loro musica ha radici e cresce nei vicoli della Superba, nella loro Genova, patria di grandi della musica cantautorale italiana.

Nascono nell’estate del 2014 da un’idea di Pier Luigi Pasino e Aleph Viola. Dopo un paio di esibizioni per i vicoli della città vengono reclutati la cantante e percussionista Elisabetta Mazzullo, il bassista Claudio De Mattei, ex componente dell’orchestra di Giorgio Gaber, e il cantante e chitarrista Paolo Li Volsi.In seguito la band si è arricchita di Jacopo Gallo, architetto e violinista, e nell’ultimo periodo della collaborazione con il batterista Francesco Milanolo, già conosciuto nella scena musicale genovese. I Luke & the Lion nascono come busker band nelle strade di Genova e, nel giro di qualche anno, vengono invitati a partecipare a festival ed eventi nei quali condividono il palco con Bobo Rondelli, Dimartino, Ex-Otago e, a Goa~Boa 2015, con Dubioza Kolektiv e Franz Ferdinand.

Reduci dal loro tour europeo a seguito della pubblicazione del loro EP Fantom Very Much del 2017 approdano anche sulle rive del ponente per portare la loro musica e le loro suggestioni, “scovati” da Mauro Gambino che li ha voluti fortemente nella cornice dei Lido Idelmery di Arma di Taggia.