Adalberto Battaglia, un cuoco di origini bordigotte, nella giuria della più importante gara mondiale di carne

Bordighera. Adalberto Battaglia, un famoso cuoco internazionale, di origini bordigotte, ex collaboratore di James Oliver, vive e lavora da alcuni anni a Londra dove gestisce due ristoranti oltre a vari importanti servizi di catering.

Dopo essere stato menzionato da riviste londinesi come il Re degli gnocchi, è stato chiamato per far parte di una importante giuria, la World Steak Challenge. Questo evento è organizzato dalla rivista Restaurant Magazine, l’equivalente del Gambero Rosso in Inghilterra, legata a doppio filo con la guida Michelin e anche fondatori della San Pellegrino Fifty Best, la classifica che premia i primi 50 ristoranti del mondo.

Si parla quindi di livelli globali più importanti per far vincere il miglior produttore al mondo di carne, precisamente costata, lombata e filetto per tre categorie e si sfidano una ventina di produttori che per partecipare hanno un costo altissimo. La giuria di trenta membri viene sottoposta a un tour de force di assaggi di costate, lombate e filetti per sei ore.

Nell’intervista sui giornali e con un video virale, Adalberto, durante il primo round, ha dichiarato che tutte le carni erano buone ma non ha trovato la carne che lo ha fatto andare fuori di testa. I giudici non vengono pagati ma per la mediaticità e l’importanza dell’evento.

La Finlandia ha vinto nel maggior numero di categorie, mentre l’Italia non ha ricevuto premiazioni. Adalberto verrà presto in visita con la sua famiglia dai genitori a Bordighera, e presenterà alcuni suoi piatti caratteristici con i prodotti locali e della campagna, presso l’Agriturismo dei suoi cugini, Emanuela Rebaudengo e Flavio Gorni ex vice Sindaco di Seborga.

Adalberto nel sito https://www.worldsteakchallenge.com/meet-the-judges/ è il primo ad apparire.