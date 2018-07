Ad un architetto bordigotto l’incarico di realizzare un brand per promuovere Ventimiglia

Ventimiglia. Sarà l’architetto di Bordighera Simona Alborno a realizzare il brand per promuovere l’immagine turistica del Comune di Ventimiglia. Alla professionista il Comune pagherà un compenso di € 6.300,00 più Iva (7.993,44 euro complessivi), per “la realizzazione di un’efficace e immediata comunicazione verbale e visiva da fornire alla cittadinanza ventimigliese e ai turisti che visitano il territorio comunale, in merito alle campagne informative sulle manifestazioni e gli eventi in programmazione e sul nuovo servizio di lavaggio e spazzamento del Centro cittadino, realizzato mediante apposizione di divieti di sosta ciclici nelle vie della città”.

Si tratta di un incarico assegnato “intuitu personae”, ovvero per le qualità della professionista scelta direttamente dall’Ente per le sue competenze.