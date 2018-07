Ospedaletti. Giovedì 2 agosto in Piazza An-Nasiriyah (piazza ex stazione ferroviaria) alle 21.30 arriva il recital “Nuzzo Di Biase Live show” .

Il Nuzzo Di Biase live show è un originale e strampalato spettacolo che mette in scena i tantissimi vizi e le poche virtù di un popolo che ha sempre saputo ridere e prendersi in giro, invidiato per la sua creatività e fantasia, che di colpo si ritrova spaesato, povero e spaventato.

Il duo comico Corrado Nuzzo e Maria Di Biase è coppia d’arte e anche nella vita. Protagonisti di numerose trasmissioni televisive di successo quali Quelli che il calcio e Zelig, propongono una comicità raffinata, spesso basata sul contrasto (esasperato) tra uomo e donna che ha ottenuto largo consenso tra il pubblico del piccolo schermo, in teatro ed anche al cinema.

Come non ricordare le frasi tormentoni dei lori schetch “C’ha già pensato Rocco” e “Ti amo…cosa avrà voluto dire?”

Lo spettacolo è ad ingresso libero.