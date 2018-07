Ad Arma di Taggia va in scena un concerto aperitivo con Cristina Noris e Vitaliano Gallo

Taggia. Il 24 luglio, alle 20, ad Arma di Taggia andrà in scena un concerto aperitivo. Si esibiranno Cristina Noris al clarinetto e Vitaliano Gallo al fagotto allo Stabilimento Germana, in via Lungomare 1, che proporranno musiche di WA Mozart, L V Beethoven, G Rossini, G Verdi.

Il Centro Culturale Tabiese con la collaborazione del Comune di Taggia presenta la stagione internazionale di musica classica Appunti Sonori. Direzione Artistica del M° Giorgio Revelli.

Maggiori informazioni su www.orchestraprincipatodiseborga.com