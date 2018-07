Ad agosto le iniziative targate Ariston continuano tra palco del web e palco reale

Sanremo. Anche durante il mese di luglio non si fermano le attività del Teatro Ariston. A partire da oggi, sabato 14 luglio, scatta la collaborazione con la V edizione di “Canto Italiano”, a cura di Silvano Guariso, la manifestazione musicale che promuove l’italianità tra i giovani artisti della realtà musicale nazionale alla ricerca di nuovi talenti del nostro Paese.

Il sito del Teatro Ariston di Sanremo diventa il “palco virtuale” del talent. Collegandosi su www.aristonsaremo.com, infatti, sarà possibile visionare i video con le canzoni dei 40 concorrenti e votare il proprio preferito/a. Le votazioni online si terranno fino al 25 agosto, tramite piattaforma sviluppata dalla Due Metri di Graziano Poretti. Il più votato sul web riceverà una targa premio dell’Ariston.

La finale della V edizione di “Canto Italiano” si terrà invece il 22 settembre a Milano, al Teatro del Buratto. I vincitori saranno incoronati da una giuria di qualità, composta da Dodi Battaglia, Pinuccio Pirazzoli, Tullio De Piscopo, Massimo Di Cataldo, Natale Massara, Renato Pareti, Marco Ferradini, Gino De Stefani, Fausto Leali ed Enzo Iacchetti. Radiopartner dell’evento è Radio LatteMiele.

Ma agosto si avvicina e con esso i primi due appuntamenti della grande estate targata Ariston Sanremo. Si tratta di “The Best of Sanremo” (in programma giovedì 2 agosto alle 21.30) e dello spettacolo di Gabriele Cirilli “Tale e quale a me again” (lunedì 6 agosto ore 21.30). Per questi due appuntamenti l’Ariston ha pensato ad una promozione speciale per i clienti di Sanremo On, la rete di imprese matuziana.

Andando sul sito di Sanremo On sarà possibile scaricare l’apposito tagliando che dà diritto a una riduzione del 30% sulle poltronissime per entrambi gli spettacoli. I ragazzi fino ai 12 anni potranno invece usufruire di un biglietto ridotto del 50%.

A tutto questo, infine, si aggiunge uno sconto del 10% per l’affitto di biciclette esclusivamente presso i punti “Nolo Bici”, semplicemente presentando un biglietto della stagione estiva del Teatro Ariston.

Giovedì 2 agosto, ore 21.30

“The Best of Sanremo” – Le canzoni più amate del Festival. Un concerto in cui cinque musicisti professionisti ripropongono interamente dal vivo i brani che hanno tracciato la storia del Festival di Sanremo. Uno spettacolo che ripropone, oltre ad alcuni brani vincitori , anche le canzoni che sono ancora oggi nel cuore del pubblico di tutta Italia e del mondo. Un evento coinvolgente in grado di trasportarvi nel tempo e nelle emozioni più grandi degli ultimi decenni. I componenti di Progetto Festival sono: Angela Vicidomini, Alessio Briano, Andrea Balestrieri, Artan Selishta e Max Matis.

Lunedì 6 agosto, ore 21.30

Gabriele Cirilli in “#TaleEQualeAME again” di Cirilli, Maria De Luca, Carlo Negri con la regia di Gabriele Guidi. Dice Gabriele Cirilli del suo ultimo spettacolo: “La casa nasconde ma non perde. Lo diceva nonna Concetta. Ogni pezzettino di vita o ricordo di ognuno di noi è in una soffitta o in una cantina ma con l’avvento di internet il nascondiglio viene sostituito da un hashtag dentro il quale puoi conservare le tue emozioni.” Gabriele Cirilli apre il suo hashtag al pubblico proprio sul palcoscenico, l’unico luogo dove l’attore riesce ad essere tale e quale a se stesso.