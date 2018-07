Achille Pennellatore: “In provincia di Imperia niente caldo africano”

Sanremo. “Niente caldo africano per la provincia d’Imperia”. A dirlo è il metereologo matuziano Achille Pennellatore, in merito a quanto apparso oggi su molti media nazionali, riguardo all’innalzamento della colonnina di mercurio previsto per l’inizio della prossima settimana.

“Le temperature africane (ovvero prossime ai 40 C° ndr) le lascerei alle regioni del sud, Sardegna compresa e a qualche zona della pianura Padana – continua “Kiki”, che aggiunge – da noi si potrà superare di poco i 30° sulla costa, con punte di quasi 35° in qualche ‘bassura’ dell’entroterra, ovvero i fondovalle a pochi metri sopra il livello del mare”.