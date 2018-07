Bordighera. Non sono bastate le dimissioni presentate dal consigliere Giovanni Ramoino, nel consiglio comunale di ieri sera, dalla carica di capogruppo di maggioranza, a calmierare gli animi del sindaco Vittorio Ingenito.

Ed infatti, dopo le polemiche che avevano coinvolto il consigliere Walter Sorriento – fotografato ai funerali del boss della ‘ndrangheta Giuseppe Marcianò – il primo cittadino si è trovato a fronteggiare una nuova tegola.

Giovanni Ramoino, in un video registrato dalla Casa della Legalità (autrice anche delle fotografie a Sorriento), si era dimostrato non distante famiglia Pellegrino, nota alle cronache giudiziarie, e a casa della quale sarebbe stato, circa un anno fa, ospite a cena.

Il Consigliere aveva dichiarato all’Ansa: “Mi sono dimesso per non mettere in difficoltà i miei amici di maggioranza, per onestà e rispetto nei confronti di altre persone”.

Nonostante l’estromissione dalla maggioranza, Ramoino rimane membro del parlamentino comunale e potrebbe presto fare ritorno nel gruppo misto, dove militava quando era in carica la giunta Pallanca.

La goccia ha comunque fatto traboccare il vaso della pazienza del neo Sindaco e ha portato alla seguente nota ufficiale di Palazzo Garnier: “Bordighera Vince ha deciso all’unanimità di escludere il consigliere Ramoino dal gruppo di maggioranza per non avere assunto i comportamenti di trasparenza che sono condizione inderogabile per fare parte della maggioranza consiliare che guida la città. Contestualmente Bordighera Vince ha indicato il nominativo di Laura Pastore come nuovo capogruppo“.