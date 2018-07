Bordighera. Si è conclusa la stagione agonistica 2017-18 per l’Abc Bordighera H. con la partecipazione

della giovane formazione under 15 maschile alle finali nazionali di categoria che si sono svolte dal 10 al 15 luglio a Rimini e Riccione.

Nulla da fare per i bordigotti che sotto la guida dell’ex-azzurra Maria Grazia Germano hanno potuto solo in parte contrastare i più forti avversari che via via hanno incontrato nel corso della manifestazione che ha visto trionfare i lombardi del Cassano Magnago (VA) e conquistare il titolo di Campioni d’Italia.

Una manifestazione che, sotto la perfetta regia della Federazione Italiana di Pallamano (FIGH), ha coinvolto e visto in campo oltre 900 fra atlete e atleti, con 58 squadre, con più di 170 partite disputate e che ha toccato in contemporanea le città di Misano Adriatico, Riccione e Rimini nell’ambito del 15° Festival della Pallamano e con oltre 1.000 persone in piazza nella serata conclusiva di sabato scorso a Misano Adriatico che ha visto anche la

premiazione dei bordigotti da parte del Presidente Federale della FIGH Giovanni Loria.

Sotto il profilo sportivo i biancorossi non sono mai riusciti, dopo buoni primi tempi, a chiudere a proprio favore i vari incontri disputati per “inesperienza in tali manifestazioni, dove vengono giocati due match al giorno con gioco intenso ed a ritmi veloci contro squadre tutte altamente competitive in ogni settore e soprattutto fisicamente dotate”, come ha voluto sottolineare il coach bordigotto Maria Grazia Germano che vuole anche evidenziare come” il proprio team ha riscosso simpatia mettendosi comunque in evidenza per la sportività dimostrata in campo, acquisendo esperienza utile per il loro futuro sportivo, il tutto all’insegna del divertimento”.

La compagine bordigotta del coach Maria Grazia Germano che ha partecipato alle finali era

composta dai seguenti dieci atleti a causa dell’assenza forzata e sfortunata del giovane

atleta Mirto Tommaso: Nardelli Jannis, Nardelli Niclas, Pecoraro Thimoty, Topala Lucas,

Porcu Andrea, Loqmane Samir, Barbuscia Oliver, Pillon Andrea, Pallanca Emanuele, Zunino

Alessio.

Ora una meritata sospensione dell’attività che riprenderà a fine agosto per ricominciare

ancor più determinati e consapevoli delle proprie potenzialità.