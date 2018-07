Ventimiglia. Anche quest’anno torna il consueto appuntamento con fight for education. La manifestazione è a cura di Tsukuri judo Ventimiglia in collaborazione con la Gladiator Fighter Academy, la Boxe Ventimiglia e il Team Emanuele.

Spostata a venerdì 13 luglio per causa di forza maggiore, rimarrà invariato il programma assicurando una ricca serata fatta da atleti nostrani e grandi nomi del judo italiano. “Quest’anno – spiega Di Franco, l’ideatore della manifestazione - siamo riusciti a coinvolgere maestri provenienti da altre regioni per dare lustro all’evento e per far conoscere le bellezze della nostra città. Con lo CSEN siamo riusciti a creare una rete nazionale di collaborazione tra tecnici che ci permette di fare manifestazioni agonistiche e dimostrative di grandissimo livello.

Il coordinatore nazionale Franco Penna, instancabile lavoratore, mi ha coinvolto nominandomi vice coordinatore. Grazie a questo incarico e prendendo esempio dal suo operato cerco di crescere insieme a tutti i collaboratori. Con Asti vi è una convenzione tra comuni, cosa già siglata con la maestra Cristina Cirillo negli anni scorsi facendo un assidua collaborazione”.

“In questo periodo teso - spiega di Franco – una manifestazione del genere dovrebbe scaldare i cuori esaltando i valori dello sport e del senso civico. Condivisione, amicizia, rispetto, questo è quello che proponiamo nella nostra serata. Allora è tutto pronto 200 atleti dai 4 anni ai 70 tutti pronti a dar spettacolo. Vi aspettiamo numerosi. Insieme per crescere e progredire”.