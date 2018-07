Ventimiglia. Fine settimana con due diversi eventi in programma per “HanburycheSpettacolo!”18 – Teatro in movimento e concerti d’estate, rassegna di arti varie curato da “LIBER theatrum” e diretto da Diego Marangon.

Si inizierà sabato 28 luglio dalle 20 - in collaborazione con El Gato Tanguero – con l’attesissimo appuntamento dell'”Aperimilongaal chiar di luna”: prima un piccolo aperitivo in musica, ascoltando il trio francese “LaMilongata” e poi la vera e propria MIlonga sulla splendida terrazza dei Giardini.

Domenica 29 luglio, invece, a conclusione del lungo laboratorio di scrittura sulla narrazione, in corso in questi giorni e condotto dall’attore Aldo Rapè, andrà in scena la performance-spettacolo “L’Altrove”.

Due eventi molto attesi nel cartellone della quinta edizione del Festival organizzato dall’Associazione Culturale “LIBER theatrum”, che si svolge a Ventimiglia in frazione La Mortola Inferiore, nella fantastica ambientazione dei Giardini Botanici Hanbury, quasi al confine con la Francia, che gode del patrocinio e del contributo della Città di Ventimiglia, di Regione Liguria e dell’Università degli Studi di Genova, oltre al sostegno di COOP Liguria e alla media partner di RadioNizza, blog per gli Italiani in Costa Azzurra.

Una data divenuta ormai una tappa imprescindibile quella di sabato 28 luglio, frequentata da amanti, appassionati e ballerini tangueros, che da Lucca a Marsiglia, ma anche da Torino e Milano, non vedono l’ora di potersi cimentare, in un luogo unico e magico, e quindi poter ballare il tango argentino.

La sera successiva, alle 21.30 tornerà invece il teatro. Dopo l’apertura dedicata da “LIBER theatrum” al 1968 e grazie alla guida e alla regia di Aldo Rapè, verrà infatti messo in scena un vero e proprio spettacolo che concluderà nel migliore dei modi il workshop dedicato alla “narrazione e alla scrittura creativa” che si sta svolgendo in queste serate proprio ai Giardini Hanbury e che vedrà proporre brani scritti dagli stessi allievi/attori.

