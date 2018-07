A Vallecrosia torna “Passeggiata sotto le stelle”: la marcia podistica non competitiva di 5 km

Vallecrosia. Venerdì 3 agosto, alle 20.30, prenderà il via “Passeggiata sotto le stelle”, marcia podistica non competitiva di 5 km.

Una parte del ricavato sarà donato per l’acquisto di un defibrillatore per le nuove ambulanze della Croce Azzurra di Vallecrosia mentre l’altra parte verrà investita nello sviluppo dell’atletica leggera sul nostro territorio.

“Storica marcia non competitiva aperta a tutti coloro che abbiano piacere di camminare o correre in compagnia sotto le stelle Il percorso sarà di circa 5 km sul Lungomare di Vallecrosia con partenza dalla rotonda all’incrocio con Via Colombo. Le pre-iscrizioni si potranno fare entro domenica 29 luglio” – spiegano gli organizzatori.

Alla fine verranno consegnate premiazioni per:

– 1°, 2°, 3° più veloci Maschio e Femmina

– Più veloce Under 12 (nati 2007 in su) Maschio e Femmina

– Più veloce Under 15 (nati 2004 in su) Maschio e Femmina

– Partecipante più giovane Maschio e Femmina

– Partecipante meno giovane Maschio e Femmina

– Gruppo/Associazione più numerosa

– Chi viene da più lontano

– Il Primo iscritto alla Marcia

Altri premi saranno dati invece a estrazione.