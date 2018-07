Taggia. Dopo l’ottimo avvio della prima serata, seconda tappa per il Liguria West Music Contest organizzato dall’associazione culturale We And Art in collaborazione con il comune di Taggia, Lido Idelmery, RDA Studio Sanremo e AD’s Agency.

Questa sera ci saranno tre giovani a incantarci con la loro Musica:

– Caterina Biancheri 19 anni di Bordighera si è avvicinata alla musica da un anno e mezzo, ma ha già la grinta per salire sul palco e proporre il proprio repertorio.

– Tropicornio alias Juan Noguera, nato in Venezuela, ma residente a Taggia e proprio dal mix di questi due mondi nasce la sua musica e le sue sonorità particolari.

– Joe Rinaldi 21 anni di Imperia appena diplomato al M.A.S. di Milano. Ha scoperto la musica nella prima adolescenza e da quel momento non l’ha piu’ lasciata!

A presentare la serata sarà ancora un volta il duo composto da Marta Laveneziana e Stefano Pollini.

Inizio ore 21,30 Piazza Chierotti Arma di Taggia.