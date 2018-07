Sanremo. Ha preso l’avvio lunedì 2 luglio nel plesso scolastico Dante Alighieri, in zona Baragallo di Sanremo, il centro di animazione estiva all’insegna dell’integrazione per bambini e ragazzi con e senza disabilità “E…state senza Barriere” attivato dalla Polisportiva IntegrAbili e fortemente voluto dall’Assessorato alle Politiche Sociali del

Comune di Sanremo.

Il centro sarà attivo nei mesi di luglio e agosto e si pone come obiettivo quello di dare continuità ai progetti sportivi attuati dalla Polisportiva IntegrAbili durante l’anno se pur in una chiave ludica e ricreativa. Tutti i bambini e ragazzi, e in special modo quelli con disabilità, hanno bisogno di proseguire, anche nel periodo estivo, una certa routine quotidiana con impegni fissi e stimolanti, avere uno spazio protetto nel quale poter fare esperienze significative al di fuori del contesto familiare, sviluppare autonomie e relazioni; nello stesso tempo si vuole rispondere alle esigenze lavorative dei genitori.

Il centro è pronto per accogliere fino a 60 bambini e ragazzi con orari flessibili e adattabili alle singole necessità, i bambini speciali possono quindi proseguire le terapie riabilitative in atto senza perdere giorni di frequenza. Il programma prevede un’ampia proposta di attività: tre giornate dedicate al mare ed ai giochi in spiaggia, attività motorie e sportive nei restanti giorni, in particolare: laboratori teatrali, artistici, arti marziali, attività al Campo Ippico per i più grandi.

I bambini e ragazzi con disabilità possono frequentare 5 ore giornaliere, coadiuvati da assistenti personali. E’ stato attivato un servizio di trasporto RT con scuolabus per raggiungere la spiaggia e relativo rientro a scuola per il pranzo. Anche quest’anno è determinante la collaborazione della Polizia Penitenziaria per i trasporti Arma/Sanremo per i bambini residenti nel comune di Taggia e relativo rientro pomeridiano. Al progetto compartecipano anche i Comuni di Taggia e Ospedaletti per garantire la frequenza dei ragazzi ivi residenti.

Si ringrazia la dirigente dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Ponente Silvia Colombo e tutti i suoi collaboratori, per la disponibilità del plesso scolastico sede della Scuola Estiva, ed i numerosi volontari che offrono il loro supporto nello svolgimento delle attività.