A Sanremo il “Summer School of Floriculture”, arriva l’ottava edizione

Sanremo. L’ottava edizione della Summer School of Floricolture ha come tema la “Floricoltura 4.0” ed è organizzata dalla SOI (Società di Ortoflorofrutticoltura italiana) e da Dipartimento di Scienze Agrarie; Forestali e Alimentari (DISAFA) dell’Università degli Studi di Torino; Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo (IRF); Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo di Sanremo (CREA-OF); Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola di Albenga (CeRSAA) con la collaborazione del Centro Servizi per la Floricoltura (CSF) della Regione Liguria. La Summer School comprende seminari afferenti ai progetti Interreg-Marittimo FLORE 3.0 e IS@M e ne è quindi parte integrante di divulgazione scientifica.

Il corso intende affrontare il complesso e attuale tema della “floricoltura di precisione”, con particolare attenzione agli aspetti più innovativi delle tecniche di coltivazione, lavorazione, branding e marketing. Ampio spazio verrà dedicato alle nuove tecnologie e strategie che, già utilizzate o applicabili in campo agricolo, possono essere utilizzate nel florovivaismo.

Le lezioni frontali sono articolate in 5 sessioni:

Prima giornata: verrà analizzata lo stato dell’arte nelle tecnologie disponibili nel florovivaismo e alle loro ricadute sul mercato.

Seconda giornata: si cercherà di capire se e quali concetti di “industria 4.0” possono essere applicati alla “agricoltura 4.0” e quindi alla “floricoltura 4.0”, analizzando scenari e tendenze possibili.

Terza giornata: il branding e il marketing dei prodotti da “floricoltura 4.0” saranno al centro della discussione. Verranno poi trattati temi inerenti agli scenari economici, ai finanziamenti e alle opportunità della floricoltura 4.0.

Quarta giornata: alti casi di studio verranno discussi e analizzati, fino a produrre una specifica attività progettuale (living lab). Al termine si effettuerà una analisi SWOT comune, quale sintesi dei temi discussi nel corso della settimana.