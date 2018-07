A Sanremo CNA propone “bancabilMENTE”, seminario di approfondimento sull’accesso al credito

Sanremo. Come viene valutata la mia azienda dal sistema creditizio? Che cos’è il rating bancario? Che cos’è

il merito creditizio? Perché la possibilità di ottenere un prestito dalla banca dipende da loro? Cos’è

e come funziona la Centrale dei Rischi di Banca d’Italia?

CNA, supportata da esperti del settore, intende rispondere a queste ed altre domande con l’incontro di questa sera, lunedì 16 luglio alle 19.30, attraverso il Seminario di approfondimento sull’accesso al Credito a titolo “bancabilMENTE”, che si terrà presso la sede territoriale CNA di Sanremo, in Via B. Asquasciati 12 (Piazza Colombo).

Questi i temi riguardanti il rapporto tra l’Impresa e la Banca che verranno affrontati:

 Il Rating, la Centrale Rischi, CRIF, le segnalazioni bancarie: cosa sono e come funzionano,

come condizionano l’accesso al credito e come dobbiamo “rapportarci” con questi

strumenti;

 Quali strumenti di agevolazione per migliorare l’accesso al credito, in particolare per le

imprese artigiane;

 Quali sono le opportunità offerte da CNA in tema di credito e Confidi.

“CNA si batte da sempre per facilitare l’accesso al credito per le micro e piccole imprese e nel corso degli anni l’Associazione ha potenziato i suoi servizi per cercare tutte le soluzioni e le opportunità che possano favorire la crescita e lo sviluppo dei suoi Associati”, afferma il presidente territoriale Michele Breccione Mattucci. “Per un più agevole accesso al credito, però, le aziende devono capire come vengono viste agli occhi delle banche: l’incontro di oggi offre numerosi spunti per rendere il percorso delle imprese non solo meno arduo, ma anche più sicuro in relazione al risultato”, conclude Breccione. La serata sarà supportata da Artigiancassa.

La partecipazione, aperta a tutte le imprese (artigiane e non), a consulenti ed a tutti gli interessati, è gratuita; si prega di comunicare la propria pre-iscrizione che può avvenire sul sito www.im.cna.it o contattando la CNA: via mail segreteria@im.cna.it – telefono 0184/500309. Per ogni chiarimento od informazione non esitate a contattare gli organizzatori. Al termine del seminario è previsto un rinfresco.