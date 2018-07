A San Biagio della Cima va in scena la “prima” del nuovo spettacolo teatrale itinerante gratuito “Fabulando”

San Biagio della Cima. Parte domani sera nell’ambito della rassegna delle manifestazioni estive del Comune di San Biagio della Cima la tournée dalla Compagnia Teatrale, Teatro 2 punto Zero di Bordighera con la

“Prima” dello spettacolo teatrale itinerante,“ Fabulando “.

Passeggiando tra i vicoli del caratteristico borgo, conoscerete in “Carne ed ossa”: Il Grillo Parlante, Il Lupo delle fiabe, Capitan Uncino, Mary Poppins, La Regina Cattiva e il Cappellaio Matto con Alice. ”Abbiamo pensato a uno spettacolo che sembra dedicato solo ai più piccoli” – spiega Verrando - ”ma in realtà è adatto anche a tutti gli adulti un po’ Peter Pan che non hanno dimenticato gli amati protagonisti delle fiabe”.

Si susseguiranno nei panni dei vari personaggi: Federica Tripodi, Mara Caimo, Francesca Savona, Mauro Sofia , Luca Falco, Daniele Tripodi e Francesco Verrando, attore e regista della serata. Lo spettacolo, completamente gratuito, sarà dedicato allo scomparso attore della compagnia Francesco Chiarenza e partirà con la formazione dei gruppi di 20 spettatori alla volta in piazza della chiesa a partire dalle 21 e a seguire ogni 15 minuti successivi.