A San Bartolomeo al Mare prendono il via la “Festa di Chiappa” e la “ricorrenza di Sant’Anna a Poiolo”

San Bartolomeo al Mare. Chiappa e Poiolo, frazioni e borgate spesso sconosciute ma bellissime nel Golfo dianese, sono protagoniste degli eventi di questi giorni a San Bartolomeo al Mare, con eventi molto seguiti ed apprezzati, in cui si alternano momenti di devozione religiosa ad altri festa e convivialità.

La Festa di Chiappa (Piazza Sottana, questa sera) inizierà alle 20 con il “porta e condividi”. Alle 21 Santa Messa e processione. A seguire musica con i “Flashback”, gruppo musicale locale che suonerà musica anni 70-80-90.

Per la ricorrenza di Sant’Anna a Poiolo (domani sera) a partire dalle 20 si spillerà la birra e si potranno degustare i friscioi, tipiche frittelle liguri, dolci o salate. Alle 21 Santa Messa e processione. A seguire, musica a cura dei CartaBianca, gruppo musicale emergente genovese che suonerà pezzi tratti dal loro primo album, oltre a cover italiane anni 70-80-90.

Il programma:

Martedì 24 luglio – alle 21.15

Rovere d’Oro “Night Live” – Floraleda Sacchi – Arpa

Piazza Rovere

Mercoledì 25 luglio – alle 21.15

Rovere d’Oro “Night Live” – Stefano Maffizzoni – flauto

Leonardo Zunica – pianoforte

Piazza Rovere

Mercoledì 25 luglio – alle 21

Festa di Chiappa

Piazza Sottana – Località Chiappa

Giovedì 26 luglio – alle 21.15

Rovere d’Oro “Night Live” – Carlos Gonzales – liutaio

Eudoro Grade – chitarra

Piazza Rovere

Giovedì 26 luglio – alle 21.30

Dj Tex – Animazione musicale

Piazza Torre Santa Maria

Giovedì 26 luglio – alle 18

Festa di Sant’Anna “Musica e parole tra i caruggi”.

Borgata Poiolo

Da venerdì 27 a domenica 29 luglio a partire dalle 19

Sagra dei Rebattabuse

Piazzale Olimpia, area manifestazioni

Venerdì 27 luglio – alle 21.15

Rovere d’Oro “Night Live” – Elisa Scudeller – violino

Piazza Rovere

Sabato 28 luglio – alle 21

Cartoon show – Spettacolo per bambini

Piazza Torre Santa Maria

Sabato 28 Luglio – alle 21.15

Rovere d’Oro “Night Live” – David Fons – viola

Kei Hichiko – pianoforte

Piazza Rovere

Domenica 29 luglio – alle 9/20

Shopping d’Estate

Via Europa – Via Ischia – Via della Repubblica

Domenica 29 Luglio – alle 21.15

Rovere d’Oro “Night Live” – finale concorso internazionale Rovere d’Oro

Piazza Rovere

Martedì 31 luglio – alle 21.30

Balliamoci l’Estate con Gianni Rossi

Piazza Torre Santa Maria

Mercoledì 1 agosto – alle 21.30

Karaoke con Paolo Bianco

Anfiteatro

Da venerdì 3 a domenica 5 agosto- tutto il giorno

Sagra delle costine alla brace

Area Manifestazioni – Piazzale Olimpia

Giovedì 2 agosto – alle 21.30

Dj Tex – Animazione musicale

Piazza Torre Santa Maria

Giovedì 2 agosto – alle 15/18

Giovedì con l’archeologo- Open Day alla Mansio Romana

Scuole Elementari

Venerdì 3 agosto – alle 21.30

Rovere Jazz Festival – 4^ Edizione – Iguazù Trio e Paola Folli

Piazza Rovere

Venerdì 3 agosto – alle 21.30

Miletz Show

Anfiteatro

Sabato 4 agosto – alle 21.30

Rovere Jazz Festival – 4^ Edizione – Timeline

Piazza Rovere

Domenica 5 agosto – alle 21.30

Rovere Jazz Festival – 4^ Edizione – Trace Elements

Piazza Rovere

Domenica 5 agosto – alle 9.00/20.00

Shopping d’Estate

Via Europa – Via Ischia – Via della Repubblica

Animazione estiva: dal 25 giugno al 2 settembre.

Tutti i mercoledì, giovedì e venerdì – ore 17.30/19.30

Anfiteatro

Baby Dance: luglio e agosto

Tutti i lunedì di luglio – ore 21.00/22.00

Tutti i martedì di agosto – ore 21.00/22.00

Anfiteatro

Ginnastica del risveglio: dal 25 giugno al 31 agosto.

Dal lunedì al venerdì – ore 9.00/10.00

Largo Scofferi

Zumba: dal 25 giugno al 29 agosto.

Tutti i mercoledì – ore 10.00/11.00

Piazza Torre Santa Maria

Shopping sotto le stelle: bancarelle dal 1 luglio al 2 settembre – alle 16/24 Lungomare delle Nazioni.

Informazioni per il pubblico:

Ufficio IAT San Bartolomeo al Mare

Piazza XXV Aprile, 1

Tel. +39 0183 41 70 65

turismo@sanbart.it