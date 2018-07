Riva Ligure. In anteprima assoluta, per la prima volta a Riva Ligure, è stata istallata una bellissima ruota panoramica in Piazza Ughetto.

L’orario di apertura partirà dalle 18 di giovedì e aprirà di fatto il lungo week end dello Street Food Fest a cura dell’Associazione Italiana Cuochi Itineranti.

La grande ruota è alta circa 26 metri di altezza per 10 di lunghezza ed ha 50 posti a sedere si affaccia direttamente sul mare per una vista spettacolare sul litorale di Riva Ligure ed il suo grazioso centro storico.

Grande soddisfazione dell’assessore la Turismo e Manifestazioni Francesco Benza che commenta – La grande ruota panoramica è la ciliegina sulla torta che arricchisce ancor di più il nostro intenso calendario manifestazioni che ci accompagnerà per tutta l’estate con almeno un evento diverso al giorno. Speriamo che la ruota panoramica, dopo la Panchina Gigante presente sempre in Piazza Ughetto, diventi un’attrazione social per la promozione del nostro piccolo borgo marinaro -