Ospedaletti. Sbarca sabato 28 luglio dalle 19 alle 21 l’evento fitness che sta spopolando in tutta Italia: lo Street Silent workout. Quelle che prima erano palestre ora sono i monumenti e spazi aperti grazie a cuffie speciali wifi in dotazione.

Il percorso sarà di 5 km e si snoda fra pista ciclabile e locations magiche di Ospedaletti, fra una stazione ed un’altra ci sarà un basic walking adatto a tutti mentre le stazioni fitness saranno quattro, così suddivise:

– Stazione 1 : Challenge + Body Rock By Silvia Gaziello

– Stazione 2 : Macumba by Giorgia Soleri e Laura Barone

– Stazione 3 : Strong by Zumba + Zumba by Marina Martullo

– Stazione 4 : Body and Mind By Silvia Gaziello + Yogaflex Fitness by Ilaria Martullo

Due ore intense che lasceranno il segno silenziosamente. Infatti tutto avverrà tramite le cuffie wifi e la musica soltanto nelle orecchie di chi partecipa. Le cuffie potranno essere prenotate entro giovedi 26 luglio.

Per info e iscrizioni:

Happiness asd Ilaria Martullo 003403614861

Badafit 3471262109 badafit@outlook.it

pagina facebook street Workout Ospedaletti http://www.facebook.com/events/658672354483459/?ti=as