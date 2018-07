A Ospedaletti Gian Piero Alloisio presenta il libro “Il mio amico Giorgio Gaber”

Ospedaletti. Martedì 17 luglio alle 21:30, presso l’auditorium comunale di Ospedaletti, Gian Piero Alloisio presenta il libro “Il mio amico Giorgio Gaber – tributo affettuoso a un uomo non convenzionale” Utet.

La presentazione, che alternerà narrazione a performance musicali, è inserita nella rassegna“Genova per noi”, evento a cura del Mondadori Bookstore di Bordighera. Durante la serata, Alloisio ricorderà gli anni trascorsi a fianco

di Giorgio Gaber, maestro generoso e artista severo, svelando aneddoti divertenti e commoventi. Alloisio è al tempo stesso protagonista e testimone di quella stagione unica; di ricordo in ricordo ci fa conoscere Gaber come persona: al ristorante con gli amici, mentre scherza con battiato o calasso; alle prese con il testo di una canzone, o l’intonazione di un monologo; o mentre dirige la moglie Ombretta. E’ di nuovo sul palco, stoico e beffardo, nonostante la

malattia avesse già iniziato a manifestarsi. Ingresso gratuito.