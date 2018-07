Imperia. “Musica & Solidarietà” ha fatto centro. La serata organizzata dal Comitato di San Giovanni in collaborazione con il Bar 11 di Monica Tondelli, seconda del ciclo “Luglio al Parco”, è stata un successo all’insegna della solidarietà e dell’integrazione.

Sul palco assieme alle giovani band imperiesi degli Efem System, Senza Tempo e i Winters, si sono esibiti alcuni ragazzi disabili dell’Isah, in un momento di grande commozione per i presenti. Speciale l’esibizione di Mattia alla batteria che ha regalato al pubblico un momento di musica, coraggio e forza.

Il prossimo appuntamento per il ciclo “Luglio al Parco” sarà mercoledì 25 luglio alle 21 con l’evento “Imperia’s got talent”. Per maggiori informazioni è possibile visitare il nostro sito www.ineja.it.