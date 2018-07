A Diano Marina non si fuma in spiaggia: il sindaco Chiappori firma l’ordinanza

Diano Marina. Da oggi niente sigarette in spiaggia. E’ vietato. Così come è vietato consumare bevande alcoliche ed ascoltare musica ad alto volume. Lo ha deciso il sindaco Giacomo Chiappori (Lega) che oggi ha firmato un’ordinanza contenente i divieti estivi in spiaggia, che riguarda i mesi di luglio e agosto.

La spiaggia, pur essendo all’aria aperta, è un luogo pubblico in cui le persone sono concentrate in pochissimo spazio: l’ordinanza firmata dal sindaco della cittadina balneare intende così salvaguardare la salute pubblica, soprattutto quella dei bambini.

E’ vietato anche campeggiare e accamparsi, consumare “in massa, in maniera sistematica” pietanze e pic nic al sacco. Si potrà invece mangiare il classico panino, bene anche la merenda, ma niente piatti, insalatone di riso, bicchieri e via dicendo.

Oltre a questo, è anche vietato praticare giochi di qualsiasi tipo e in particolare quelli che prevedono lancio di palle, palline o altri oggetti (frisbee). Le violazioni, di tipo amministrativo, partono da 50-100 euro, per arrivare ad oltre mille euro, nel caso in cui venga violato il codice della navigazione. Spetterà alla polizia municipale effettuare i controlli, che saranno intensificati soprattutto nel fine settimana.