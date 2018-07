A Diano Marina e San Bartolomeo arrivano in spiaggia le attività “Fun on the beach”

L’animazione estiva quest’anno si chiama “Fun on the beach”! Diano Marina, San Bartolomeo e Laigueglia offrono un nuovo servizio di animazione gratuita, a turisti e residenti.

Dove trovi le attività Fun on the Beach?

Diano Marina: Bagni Paradiso, Bagni Diana, Bagni Delfino, Spiaggia Libera Attrezzata.

San Bartolomeo: Spiaggia San Giuseppe, Piazza Torre Santa Maria.

Laigueglia: Bagni Sirena, Bagni Diana, Bagni Le Palme, Bagni Pino, Bagni Molo.

Le iniziative sono realizzate grazie anche al contributo di: Società Gestioni Municipali, Villa San Giuseppe e Bagni Paradiso (Diano Marina), Comune di San Bartolomeo al Mare, Consorzio QuiLagueglia.

Quest’estate il gruppo Fun on the Beach, capitanato da Roberto Nalbone, professionista da anni attivo nel settore di fitness e wellness, ha raccolto la sfida di proporre un ventaglio di attività in spiaggia, che coinvolga tutti. Dai più piccoli, fino ai membri anziani della famiglia, la squadra di Roberto non lascia nessuno ad annoiarsi sotto l’ombrellone.

Ma chi sono i membri della squadra Fun on the beach? DjTex, conosciuto per l’estrosità dei suoi Djset, sempre accompagnati da divertenti balli di gruppo! Eliana, insegnante di fitness e grande esperta di balli latini. Carlotta la più giovane, direttamente dell’Accademia di Danza di Milano. Katy brasiliana travolgente e vulcanica!

Le attività Fun on the beach sono gratuite. Sono ideali per chi si vuole divertire oppure ritrovare il benessere con un’attività dolce.

Ecco le proposte:

Progetto Happy Family

Animazione per i bambini e genitori. Obiettivo: divertimento e unione per tutti i componenti della famiglia!

Progetto fitness

Aquagym

Aerobica

Attività dolce

Risveglio muscolare

Ci sono coreografie semplici, musica e tanta allegria.

Le lezioni di fitness non hanno carattere performante (pur mantenendo l’aspetto tecnico e propedeutico della lezione), ma vogliono essere divertenti e coinvolgenti.

Per informazioni

Roberto Nalbone – Tel e WhatsApp – 366 20 84 427

Erika Voglino – Tel e WhatsApp – 339 85 19 573

Segui la pagina Facebook @Funonthebeach1