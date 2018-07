A Coldirodi torna il tradizionale appuntamento con “… ce la giochiamo a birra&salsiccia”

Sanremo. A Coldirodi, in occasione dei festeggiamenti di Sant’Anna, venerdì 20 luglio ritorna il tradizionale appuntamento con “… ce la giochiamo a birra&salsiccia”.

Alla manifestazione si possono iscrivere e gareggiare, indistintamente, sia maschi che femmine in quanto le gare saranno separate per genere. Anno dopo anno quest’evento è sempre più apprezzato, sono molte le persone che tra una birra e una salsiccia tentano di accaparrarsi il primo premio. Infatti, l’organizzazione, mette in palio un premio sia per il vincitore della categoria uomo, che per la vincitrice della categoria donna. L’iscrizione potrà essere effettuata la sera stessa recandosi alle casse.

La festa sarà animata da tanta musica grazie alla presenza del Dj Stefano Riva e del Dj Yoshi Luke. Sarà disponibile un servizio navetta che da Sanremo, più precisamente dall’autostazione, porterà chiunque volesse partecipare, a Coldirodi dalle 19.30 all’una di notte (andata e ritorno). Per chi non volesse prendere parte alla sfida, sarà comunque disponibile il servizio bar e ristorante.

Sabato 21 si potrà assistere al concerto dell’orchestra “Sorrisi e musica”. In seguito, domenica 22, toccherà a Laura Fiori animare la serata.