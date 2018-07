Castellaro. Si è concluso dopo una settimana di avvincenti sfide la 10° edizione del Torneo Amatoriale Goliardico di Calcio a 5 organizzato presso il Campo Sportivo Comunale di Castellaro dall’associazione Sportiva Dilettantistica “Castellaro 2005″.

Sei le squadre partecipanti create rigorosamente a sorteggio come prevede il regolamento particolare di questo torneo, che si sono date battaglia in due serrati gironi con andata e ritorno portando alle semifinali le prime due di ogni girone.

Dalle finali è risultata vincitrice la squadra Viola, capitanata dal veterano Anfosso Giuseppe che in questi 10 anni ha già vinto 3 edizioni, che ha battuto sul filo di lana la squadra verde capitanata da un sempreverde Musso. Nella finale per il terzo e quarto posto la squadra Blu la squadra Blu ha prevalso sulla squadra dei Bianchi. Infine il 5°posto è andato alla squadra Arancione e il 6° alla squadra Gialla.

Una bella edizione con un folto pubblico che ogni sera ha partecipato a bordo campo incitando tutti i partecipanti. Premi speciali sono andati ad Anfosso Matteo capocannoniere con 14 reti, Cavalcante Fabio miglior giocatore, Gazzola Simone miglior giovane. L’A.S.D. Castellaro 2005 a conclusione del torneo estivo invita tutti a partecipare alla 5^cena sotto le stelle, che si svolgerà mercoledì 25 alle 20.30 presso il campo sportivo dove parte del ricavato sarà destinato all’acquisto di materiale tecnico per il settore giovanile dell’associazione.

Il presidente dell’ A.S.D. Castellaro 2005 Marco Rosciano nel ringraziare tutti i partecipanti del torneo e tutti i volontari che si sono adoperati in questi giorni intensi per la buona riuscita della manifestazione, oltreché tutti gli sponsor che hanno contribuito,invita tutti a partecipare alla cena organizzata per il mercoledì 25 luglio a sostegno dell’associazione.