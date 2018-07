A Bordighera tutto è pronto per la quarta edizione di “Garden, un evento (ri)creativo”

Bordighera. L’associazione culturale Garden organizza la quarta edizione di “Garden, un evento (ri)creativo“, che si svolgerà giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 luglio, presso la suggestiva Chiesa Anglicana di Bordighera e adiacenti giardini. http://evento. gardenassociazione.com/

La proposta, ormai collaudata, consiste nel mettere insieme diverse forme di rappresentazione artistica, visiva e sonora, per articolarle nello spazio e nel tempo in modo vivace e colorato. Lo scopo dell’evento è quello di immergere il pubblico in un’esperienza condivisa che sia creativa e insieme ricreativa permettendogli di vivere l’arte con consapevolezza e leggerezza.

Le serate, con inizio alle 18, sono state pensate in modo tale da offrire al pubblico un percorso sempre originale, apprezzabile soprattutto nel suo insieme, ma comunque completo e godibile anche nella giornata singola.

L’interno della chiesa sarà destinato alla mostra d’arte curata da Andrea Iorio e contenente l’esposizione delle opere di artisti provenienti da tutta Europa, delicatamente accompagnate da accoglienti live set di musica ambientale. All’esterno non mancheranno performance di vario genere, teatro, workshop, dj set e, dalle 22, concerti con proposte musicali originali. Troveranno inoltre spazio un’area mercatino dedicato all’arte e al design e una zona ristoro con una proposta culinaria varia e di qualità.

Il programma: ogni giorno dalle 18 esposizione artisti, mercatino e aperitivo musicale. https://www.facebook.com/ events/252006965533881

Esposizione con opere di: Elia Barone, Johannes Thum (DE), Lorella Selvi-Wendt (DE), Marco Forte, Marta Acaso Martinez (ES), Pino Venditti, Giovanna Zampagni, Roger Holtom (UK), Sean Fairman (UK), Lorena Falzone, Chiara Mazzocchi, Lucia Palmero, Marta Laveneziana, Mizuko, Sergio Olivotti, Simona Pollio.

Giovedì 5 luglio

20 – The Ops (Live Music)

21 – Sonno (Live Music)

21:30 – Simona Pollio + Sergio Olivotti (Performance di illustrazione 3D)

21:50 – Chiara Mazzocchi (Art Impro-Performance con musica impro Sandro Rocca)

22 – Up Beat Bastards (Live Music)

23 – The Nuclears (Live Music)

Venerdì 6 luglio

19:30 con replica 20:30 – Marta Laveneziana (Body Art Performance con modella Valentina Gallinella)

20 – Disco Amor (Evocative DJ Set)

21 – Undo Project (Electro Live Music)

21:30 – Valentina Gallinella (Art Performance)

22 – One Horse Band (Live Music)

23 – En Roco (Live Music)

Sabato 7 luglio

10 + 15 – Roberto Zunino (Workshop Teatro improvvisazione)

20 – Gianluca Ferrero (Sound Performance)

20:30 – Onde Ribelli (Teatro)

21 – Veronica Rudian (Pianoforte Live)

22 – Wicked Ex pectation (Live Music)

23 – Le Skeleton Band (Live Music, FR)